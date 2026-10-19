Орловские налоговики собрали 50,5 млрд рублей за девять месяцев

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За девять месяцев 2026 года в консолидированный бюджет России собрано около 50,5 миллиарда рублей, сообщили в управлении налоговой службы по Орловской области. Это на 4,5 миллиарда, или на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления в федеральный бюджет составили около 16,7 миллиарда рублей, в территориальный – более 33,8 миллиарда.

По прогнозам налоговиков, до конца года будет обеспечена положительная динамика поступлений в бюджеты всех уровней. Специалисты также проанализировали эффективность услуг по возврату НДФЛ. За третий квартал в управление поступило свыше 8 тысяч деклараций, что на 30,8% больше, чем годом ранее. Количество заявлений на вычеты в упрощенном порядке выросло в 2,1 раза.

На заседании коллегии обсудили контрольно-аналитическую работу, исполнительскую дисциплину и внедрение искусственного интеллекта. Руководитель управления Ирина Емельянова поставила задачи по обеспечению динамики поступлений, снижению задолженности и повышению эффективности администрирования.