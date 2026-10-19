Орловские школьники изучили муралы литературной столицы

Фото: администрация Орла

Активисты Движения Первых школы № 45 имени Д.И. Блынского приняли участие в культурно-образовательном фотоквесте «Мой край в объективе», сообщили в городском управлении образования. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Во время пешей прогулки по Орлу школьники знакомились с городскими муралами, фотографировали их с разных ракурсов и собирали информацию об истории создания работ, их авторах и героях.

В Почтовом переулке ребята изучили триптих с портретами Афанасия Фета, Николая Лескова и Федора Тютчева. Также они познакомились с муралом, изображающим Ивана Тургенева с его собакой, и новой работой на улице Ленина, созданной к 460-летию Орла. В управлении отметили, что такие инициативы делают обучение интереснее: школьники сами исследуют улицы города и открывают знакомые места с новой стороны.