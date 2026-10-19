В Орловской области оштрафовали владельца зоопарка

Фото: сайт ТК "Знаменская богатырская застава"

Владелец мини-зоопарка в Орловской области привлечен к административной ответственности за работу без лицензии, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Постановление вступило в силу 16 октября. Зоопарк расположен на территории туристского комплекса «Знаменская богатырская застава».

Инспекторы узнали о деятельности предпринимателя в ходе мониторинга открытых данных. Выездное обследование подтвердило наличие мини-зоопарка. В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что лицензия на содержание и использование животных отсутствует, заявление в управление не поступало.

По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в 30 тысяч рублей. На сегодняшний день штраф оплачен, владелец зоопарка обратился за консультированием по вопросу получения лицензии для легализации работы.