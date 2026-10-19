Оксана Щукина возглавила Новосильский район

Фото: газета Новосильского района «Маяк»

Временно исполняющей полномочия главы Новосильского района Орловской области назначена Оксана Щукина, сообщили в правительстве региона. Кадровое решение озвучил губернатор Андрей Клычков на заседании областного правительства.

Глава региона пояснил, что решение связано с итогами избирательной кампании и решением прежнего главы района продолжить деятельность в составе депутатского корпуса. Губернатор подписал соответствующее распоряжение.

До назначения Оксана Щукина замещала должность председателя Залегощенского районного Совета народных депутатов. Она имеет более чем 30-летний стаж работы в органах местного самоуправления. Губернатор пожелал ей плодотворной работы.