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НовостиОбщество19 октября 2026 9:45

Оксана Щукина возглавила Новосильский район

Орловский губернатор назначил врио главы муниципалитета
Елена Зябкина
Фото: газета Новосильского района «Маяк»

Фото: газета Новосильского района «Маяк»

Временно исполняющей полномочия главы Новосильского района Орловской области назначена Оксана Щукина, сообщили в правительстве региона. Кадровое решение озвучил губернатор Андрей Клычков на заседании областного правительства.

Глава региона пояснил, что решение связано с итогами избирательной кампании и решением прежнего главы района продолжить деятельность в составе депутатского корпуса. Губернатор подписал соответствующее распоряжение.

До назначения Оксана Щукина замещала должность председателя Залегощенского районного Совета народных депутатов. Она имеет более чем 30-летний стаж работы в органах местного самоуправления. Губернатор пожелал ей плодотворной работы.