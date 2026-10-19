Более 600 орловцев досрочно вышли на пенсию за стаж

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В 2026 году более 600 жителей Орловской области воспользовались правом на досрочный выход на пенсию благодаря длительному страховому стажу. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Понятие «длительный стаж» закреплено законодательством. Женщины должны отработать не менее 37 лет, мужчины – не менее 42 лет. Другое условие – наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В длительный стаж учитываются только периоды официального трудоустройства, когда работодатель делал отчисления в фонд.

Управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева отметила, что длительный стаж позволяет оформить пенсию на два года раньше срока. Она призвала граждан заранее проверять лицевые счета на портале госуслуг, где содержится информация об отчислениях и количестве заработанных коэффициентов. Оценить пенсионные права лучше за два года до наступления пенсионного возраста.