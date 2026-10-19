В Орловской области изменится расписание поездов

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

С 20 по 28 октября в Орловской области изменится расписание некоторых поездов, сообщили в Московской железной дороге. Причина – замена стрелочных переводов на главных путях станции Глазуновка. Всего заменят три стрелочных перевода. Технологические окна назначены на 20, 21, 23, 24, 27 и 28 октября, в это время поезда будут пропускать по соседним путям.

Изменения коснутся времени отправления и прибытия некоторых пассажирских и пригородных поездов. Кроме того, с 20 по 28 октября временно выведут из расписания поезд № 563 Москва – Анапа.

Железнодорожники просят пассажиров отнестись с пониманием к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями. Сделать это можно на вокзалах, на сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении.

Орловцам рекомендуют заранее планировать поездки, чтобы избежать неудобств. Работы направлены на обеспечение безопасности движения.