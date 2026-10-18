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НовостиПроисшествия18 октября 2026 8:28

В Должанском районе выгорел жилой дом

Причина пожара устанавливается
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области выгорел жилой дом. Пожар произошел вечером 17 октября в селе Козьма-Демьяновское Должанского района.

Когда огнеборцы прибыли на место, здание горело изнутри, крыша частично обрушилась. В результате пожара дом выгорел.

- Пострадавших нет. Причину пожара установят специалисты, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Уточняется, что на месте пожара работали пять сотрудников МЧС России на двух единицах спецтехники. Также в ликвидации возгорания принимали участие шесть добровольцев.