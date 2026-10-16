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НовостиОбщество16 октября 2026 14:08

Орле организацию дважды оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

Выявленные недочеты не были вовремя устранены
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратурой Советского района Орла выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции.

В феврале 2025 года в коммерческую организацию на работу устроился мужчина, ранее трудившийся на муниципальной службе. При этом работодатель своевременно не направил уведомление по предыдущему месту службы нового сотрудника.

В отношении генерального директора организации было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

- Постановлением суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Советского района города Орла.

Однако повторная проверка показала, что работодатель все еще не принял мер к устранению нарушений.

На сей раз организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.