Орле организацию дважды оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратурой Советского района Орла выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции.

В феврале 2025 года в коммерческую организацию на работу устроился мужчина, ранее трудившийся на муниципальной службе. При этом работодатель своевременно не направил уведомление по предыдущему месту службы нового сотрудника.

В отношении генерального директора организации было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

- Постановлением суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Советского района города Орла.

Однако повторная проверка показала, что работодатель все еще не принял мер к устранению нарушений.

На сей раз организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.