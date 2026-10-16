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НовостиПроисшествия16 октября 2026 12:04

В Орловской области осудили водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

Мужчина отправится в колонию на 2 года
Марина МАКОВЛЕВА
Фото пресс-службы Урицкого районного суда

Фото пресс-службы Урицкого районного суда

Урицким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в ДТП со смертельным исходом.

Житель Сосковского района отправился в путь на машине, не имея водительского удостоверения. Двигаясь задним ходом по дороге на улице Садовой села Сосково, он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, а затем скрылся с места ДТП. Пешеход получил серьезные травмы и погиб.

- Потерпевший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в пресс-службе Урицкого районного суда.

В суде орловец признал вину и раскаялся. Он пояснил, что никогда не получал прав. В день аварии шел дождь, он ехал, не глядя по сторонам и увидел сбитого человека лишь в тот момент, когда фары ближнего света осветили его у бампера автомобиля. Водитель испугался и уехал. Узнав, что пешеход умер, он решил признаться в содеянном.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему придется выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.