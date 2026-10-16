Орловца будут судить за мошенничество с социальными выплатами

Фото из архива КП

Прокуратурой Малоархангельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, обвиняемый был зарегистрирован в жилье на территории населенного пункта, относящегося к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. На самом деле мужчина по месту регистрации не жил, однако это не помешало ему получать социальные выплаты.

- Не имея законных правовых оснований, он получил более 90 тысяч рублей в качестве социальных выплат, - сообщает прокуратура Малоархангельского района.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка Малоархангельского района.