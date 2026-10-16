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НовостиПроисшествия16 октября 2026 9:00

Под Орлом иномарка вылетела с трассы и протаранила дерево

ДТП произошло на подъезде к областному центру
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловском области иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. Инцидент произошел утром 15 октября на подъезде к Орлу.

26-летний водитель 2000 года рождения на машине «Вольво 850» двигался по подъездной дороге к улице Раздольная со стороны автодороги «Подъезд к городу Орлу».

- В районе дома №170 по улице Раздольная произошел съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево), - рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.