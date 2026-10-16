Под Орлом иномарка вылетела с трассы и протаранила дерево

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловском области иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. Инцидент произошел утром 15 октября на подъезде к Орлу.

26-летний водитель 2000 года рождения на машине «Вольво 850» двигался по подъездной дороге к улице Раздольная со стороны автодороги «Подъезд к городу Орлу».

- В районе дома №170 по улице Раздольная произошел съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево), - рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.