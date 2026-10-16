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НовостиПроисшествия16 октября 2026 8:01

В Орловской области пожарные спасли от огня дачный дом

Возгорание началось в соседнем строении
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области огонь повредил дачный дом, соседнее строение пожарным удалось отстоять. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило огнеборцам вечером 15 октября. Огонь охватил дачный дом в деревне Вязки Орловского округа. Когда пожарные прибыли на место, здание горело открытым пламенем.

В результате повреждения получили внутренние помещения дома и крыша, люди не пострадали.

- Пострадавших нет. Спасен от огня рядом расположенный дом. Причина пожара устанавливается экспертами, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Орловской области.