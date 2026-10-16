Орловец устроил у себя во дворе плантацию конопли

Фото УМВД России по Орловской области

В Покровском районе полицейские изъяли у местного жителя около 280 кустов конопли, которую тот выращивал дома, и почти килограмм высушенного наркотического средства.

В ходе проверки 38-летнего орловца на возможную причастность к имущественному преступлению в его доме проводился обыск с участием служебно-розыскной собаки. При этом были обнаружены цветочные горшки с 25 кустами наркосодержащих растений, а также высушенные и измельченные части растения.

- Подозрительные находки размещались по всему жилищу: в коробках, холодильнике, часть была завакуумирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Во дворе у орловца была выявлена целая плантация, состоящая из 254 кустов конопли. Всего у мужчины изъяли 279 кустов наркосодержащего растения общей массой более 9 кг 537 грамм и около 1 кг марихуаны.

Злоумышленник рассказал, что все наркотики предназначались ему самому.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.