Суд обязал орловских фермеров выплатить пчеловодам ущерб, причиненный обработкой полей

Фото пресс-службы Болховского районного суда

Болховским районным судом удовлетворены требования граждан к местным фермерам о возмещении ущерба, причиненного массовой гибелью пчел.

В июне 2025 года пчеловоды района обнаружили на своих пасеках погибших насекомых. При этом неподалеку располагаются поля фермеров, засеянные рапсом.

- Сумма ущерба в результате гибели пчел составила 2 млн рублей на одной пасеке и 4 млн рублей на другой, - рассказали в пресс-службе Болховского районного суда.

Пасеки были обследованы специальными комиссиями, собранные пробы направили в лабораторию БелИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате в насекомых было обнаружено вещество фипронил, которое является ядом для медоносных пчел.

Суд пришел к выводу, что гибель пчел на пасеке истцов произошла из-за действий фермеров, которые производили обработку посевов рапса веществом, содержащим фипронил, с нарушением установленных законом правил. В частности, аграрии не оповестили владельцев пасек о предстоящей инсектицидной обработке растений.

Болховский районный суд взыскал с фермеров в пользу пасечников причиненный ущерб.