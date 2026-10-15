В Орле осложнится дорожная обстановка около сквера Танкистов

Фото администрации города Орла

В Орле до 1 октября 2027 года в связи с благоустройством территории будет ограничено движение возле сквера Танкистов. Об этом жителей информирует администрация областного центра.

Уточняется, что мера будет действовать от пересечения улиц Пушкина и Московской с площадью Мира - у гостиницы «Орел». В период проведения работ здесь будет задействована специализированная дорожная техника. При этом полностью перекрывать проезд не планируется.

- Одна полоса дороги по-прежнему будет доступна для автомобилей, - отметили в администрации города Орла.

Завершение работ запланировано на ноябрь 2027 года.