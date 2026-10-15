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НовостиПроисшествия15 октября 2026 12:00

Двоим жителям Орловской области предстоит отдать 4,3 млн рублей, полученные преступным путем

Мужчин осудили за незаконную банковскую деятельность
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Железнодорожного района Орла проведена проверка в сфере банковской деятельности. При этом выяснилось, что двое жителей региона незаконно проводили банковские операции.

С апреля 2021 по июль 2023 года орловцы работали без регистрации в качестве кредитной организации и без лицензии. Они незаконно осуществляли банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций и обслуживали юридических лиц.

- От ведения незаконной банковской деятельности ими получен доход в сумме более 4,3 млн рублей, - отметили в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Ведомство направило в суд иск о взыскании с орловцев незаконно полученных средств. Исковые требования прокурора удовлетворены судом.

К слову, ранее злоумышленникам был вынесен обвинительный приговор.