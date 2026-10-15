Двоим жителям Орловской области предстоит отдать 4,3 млн рублей, полученные преступным путем

Фото из архива КП

Прокуратурой Железнодорожного района Орла проведена проверка в сфере банковской деятельности. При этом выяснилось, что двое жителей региона незаконно проводили банковские операции.

С апреля 2021 по июль 2023 года орловцы работали без регистрации в качестве кредитной организации и без лицензии. Они незаконно осуществляли банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций и обслуживали юридических лиц.

- От ведения незаконной банковской деятельности ими получен доход в сумме более 4,3 млн рублей, - отметили в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Ведомство направило в суд иск о взыскании с орловцев незаконно полученных средств. Исковые требования прокурора удовлетворены судом.

К слову, ранее злоумышленникам был вынесен обвинительный приговор.