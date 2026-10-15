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НовостиОбщество15 октября 2026 11:02

В Орловской области обнаружена несанкционированная свалка

Прокуратура через суд добилась наведения порядка у села Никольское
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Новодеревеньковская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами.

- На земельном участке вблизи села Никольское образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, - рассказали в ведомстве.

При это местные власти не принимали должные меры по ликвидации свалки, нарушая права граждан на благоприятную окружающую среду.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать администрацию Новодеревеньковского района устранить мусор. Данные требования были удовлетворены.

После решения суда районная администрация организовала вывоз и утилизацию отходов. На данный момент территория очищена от мусора.