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НовостиПроисшествия15 октября 2026 8:01

В Орле женщине, обманутой мошенниками, вернут 500 тысяч рублей

Прокуратура взыскала средства через суд
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В прокуратуру Заводского района города Орла обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

В мае 2025 года злоумышленники обманным путем похитили сбережения орловчанки. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 500 тысяч рублей из похищенных средств поступили на счет другой жительницы Орловской области.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с держателя банковского счета в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения, - сообщает прокуратура Заводского района города Орла.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение судебного решения проконтролирует надзорное ведомство.