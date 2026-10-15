В Орле женщине, обманутой мошенниками, вернут 500 тысяч рублей

Фото из архива КП

В прокуратуру Заводского района города Орла обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

В мае 2025 года злоумышленники обманным путем похитили сбережения орловчанки. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 500 тысяч рублей из похищенных средств поступили на счет другой жительницы Орловской области.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с держателя банковского счета в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения, - сообщает прокуратура Заводского района города Орла.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение судебного решения проконтролирует надзорное ведомство.