В Орловской области иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила «Весту»

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Болхове водитель иномарки выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Авария произошла днем 14 октября.

- Водитель 2004 года рождения, управляя транспортным средством «БМВ 320», двигался со стороны улицы Первомайская в направление улицы Архангельской, и в районе дома №146 по улице Маяковского города Болхова допустил выезд в нарушении правил ПДД на полосу предназначенную для встречного движения, - прокомментировали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Машина столкнулась с автомобилем «Лада Веста», за рулем которой находился 43-летний мужчина. В результате водитель отечественной легковушки получил травмы, но от госпитализации отказался.