В Ливнах задержан мужчина с наркотиками

Фото УМВД России по Орловской области

В Ливнах сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что житель одного из сел намеревается купить наркотики. 34-летний мужчина был задержан недалеко от парка. У него при себе оказались два свертка с неизвестным веществом.

- Согласно проведенному исследованию, гражданин хранил в общей сложности 2,93 г так называемых солей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина рассказал, что купил наркотики дистанционным способом для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.