Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 октября 2026 6:03

В Ливнах задержан мужчина с наркотиками

Местный житель признался, что купил запрещенные вещества для себя
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

В Ливнах сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что житель одного из сел намеревается купить наркотики. 34-летний мужчина был задержан недалеко от парка. У него при себе оказались два свертка с неизвестным веществом.

- Согласно проведенному исследованию, гражданин хранил в общей сложности 2,93 г так называемых солей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина рассказал, что купил наркотики дистанционным способом для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.