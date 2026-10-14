Орловец заплатит 250 тысяч рублей штрафа за повторную пьяную поездку

Фото пресс-службы Новодеревеньковского районного суда

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

5 июля 2026 года подсудимый выпил алкоголь и поехал на заправку на автомобиле «Volkswagen», который ему передала знакомая для ремонта.

Мужчину остановил сотрудник Госавтоинспекции. Так как от водителя исходил запах алкоголя, его отстранили от управления автомобилем. Освидетельствование подтвердило, что орловец пьян. При этом ранее он уже был оштрафован за аналогичное нарушение и лишен прав.

В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением и раскаялся.

- Суд признал К. виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей, - сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

Кроме того, нарушитель лишен прав на 2 года 10 месяцев.