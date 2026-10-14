Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 октября 2026 14:02

Орловец сел за руль пьяным и оказал сопротивление сотруднику ДПС

Мужчину будут судить за применение насилия в отношении представителя власти
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

3 сентября 2026 года обвиняемый отправился в поездку по дорогам Хотынецкого района за рулем автомобиля. Орловец был пьян. Когда машину остановили автоинспекторы он попытался избежать ответственности.

- Мужчина не подчинился законным требованиям инспектора ДПС, попытался скрыться и применил в отношении него насилие, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время фигурант находится под стражей.