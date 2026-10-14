Орловец сел за руль пьяным и оказал сопротивление сотруднику ДПС

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК России по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

3 сентября 2026 года обвиняемый отправился в поездку по дорогам Хотынецкого района за рулем автомобиля. Орловец был пьян. Когда машину остановили автоинспекторы он попытался избежать ответственности.

- Мужчина не подчинился законным требованиям инспектора ДПС, попытался скрыться и применил в отношении него насилие, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время фигурант находится под стражей.