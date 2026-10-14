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НовостиОбщество14 октября 2026 12:01

Орловцу пришлось обратиться в суд, чтобы получить положенную ему заплату

Мужчина потребовал компенсировать ему задержку выплат
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Железнодорожным районным судом Орла

защищены трудовые права жителя областного центра. Мужчина не получил причитающиеся ему деньги и обратился в суд.

Орловец являлся сотрудником организации с 8 октября 2018 года до лета 2026 года, работая в должности электромонтажника.

- За период работы с 1 июня 2026 года по 16 июля 2026 года ему была начислена заработная плата, но выплачена не была, - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Орла.

В итоге суд взыскал в пользу работника не только невыплаченную зарплату, но и компенсации за задержку выплаты и моральный вред.