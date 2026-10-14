Орловцу пришлось обратиться в суд, чтобы получить положенную ему заплату

Фото из архива КП

Железнодорожным районным судом Орла

защищены трудовые права жителя областного центра. Мужчина не получил причитающиеся ему деньги и обратился в суд.

Орловец являлся сотрудником организации с 8 октября 2018 года до лета 2026 года, работая в должности электромонтажника.

- За период работы с 1 июня 2026 года по 16 июля 2026 года ему была начислена заработная плата, но выплачена не была, - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Орла.

В итоге суд взыскал в пользу работника не только невыплаченную зарплату, но и компенсации за задержку выплаты и моральный вред.