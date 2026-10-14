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НовостиОбщество14 октября 2026 10:01

Семью из Орловской области отметили на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Ростислав и Нелли Борисюк оказались в числе 16 победителей в номинации «Многодетная семья»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Департамента социальной защиты Орловской области

Фото Департамента социальной защиты Орловской области

Семья из Орловской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом рассказали в правительстве региона.

Ростислав и Нелли Борисюк из Шаблыкинского района оказались среди 16 победителей в номинации «Многодетная семья» и побывали на торжественной церемонии награждения в Большом Кремлевском дворце.

Супруги вместе 16 лет, у них семеро детей. В Шаблыкино семья поселилась в 2012 году. Родители являются предпринимателями.

- Вся семья очень творческая, у каждого много увлечений от спорта до рисования. Всех объединяет любовь к музыке, театру и чтению, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

К слову, в 2026 году в конкурсе «Семья года» участвовали более 11 800 супружеских пар. Победителями стали 89 российских семей.