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НовостиПроисшествия14 октября 2026 8:00

В Орловской области сотрудникам ДПС пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить подростка на легковушке

Молодой человек пытался скрыться от полицейских на машине родственника
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

В Мценском районе сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить несовершеннолетнего лихача.

Во время патрулирования полицейские решили остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2115. Они включили проблесковые маячки и подали специальный сигнал, однако водитель и не подумал останавливаться. Он прибавил скорость и попытался скрыться.

- Полицейские начали преследование автомобиля, неоднократно по громкой связи требовали водителя остановиться, однако тот не реагировал на законные требования сотрудников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Инспектору ДПС пришлось произвести два предупредительных выстрела в воздух, а затем открыть стрельбу по задним колесам. В итоге водитель легковушки не справился с управлением, врезался в дорожный знака и съехал в кювет.

Как оказалось, за рулем находился подросток, взявший машину у родственника. В салоне находились пассажиры. К счастью, в аварии никто не пострадал.

В настоящее время машина доставлена на спецстоянку. В отношении молодого человека составлены три административных протокола за управление автомобилем без прав, невыполнение законного требования сотрудника полиции и повреждение дорожного знака. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Мценского района.

Кроме того, в отношении родителей троих несовершеннолетних составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.