В Орловской области сотрудникам ДПС пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить подростка на легковушке

Фото УМВД России по Орловской области

В Мценском районе сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить несовершеннолетнего лихача.

Во время патрулирования полицейские решили остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2115. Они включили проблесковые маячки и подали специальный сигнал, однако водитель и не подумал останавливаться. Он прибавил скорость и попытался скрыться.

- Полицейские начали преследование автомобиля, неоднократно по громкой связи требовали водителя остановиться, однако тот не реагировал на законные требования сотрудников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Инспектору ДПС пришлось произвести два предупредительных выстрела в воздух, а затем открыть стрельбу по задним колесам. В итоге водитель легковушки не справился с управлением, врезался в дорожный знака и съехал в кювет.

Как оказалось, за рулем находился подросток, взявший машину у родственника. В салоне находились пассажиры. К счастью, в аварии никто не пострадал.

В настоящее время машина доставлена на спецстоянку. В отношении молодого человека составлены три административных протокола за управление автомобилем без прав, невыполнение законного требования сотрудника полиции и повреждение дорожного знака. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Мценского района.

Кроме того, в отношении родителей троих несовершеннолетних составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.