В Орловской области прививку от гриппа сделали 105 тысяч человек

Фото правительства Орловской области

В Орловской области прививку от гриппа сделали более 105 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительстве региона.

- Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы, - подчеркнули в ведомстве.

Для формирования иммунитета после прививки требует около двух недель, поэтому оптимальным временем для нее считается период с сентября по ноябрь, то есть до начала основного эпидсезона.

К слову, за неделю в Орловской области зафиксировали около 4,9 тысяч случаев ОРВИ, это чуть ниже, что на предыдущей неделе.