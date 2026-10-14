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НовостиОбщество14 октября 2026 7:03

В Орловской области прививку от гриппа сделали 105 тысяч человек

Жителям предлагают пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

В Орловской области прививку от гриппа сделали более 105 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительстве региона.

- Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы, - подчеркнули в ведомстве.

Для формирования иммунитета после прививки требует около двух недель, поэтому оптимальным временем для нее считается период с сентября по ноябрь, то есть до начала основного эпидсезона.

К слову, за неделю в Орловской области зафиксировали около 4,9 тысяч случаев ОРВИ, это чуть ниже, что на предыдущей неделе.