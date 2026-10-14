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НовостиОбщество14 октября 2026 6:09

Капитальный ремонт школы в Урицком районе планируется закончить в ноябре

Работы находятся на завершающей стадии
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Урицком районе подходит к завершению капитальный ремонт Максимовской школы. О ходе работ рассказали в правительстве региона.

В здании заменены оконные блоки и установлены пластиковые двери в классах и кабинетах. Стены готовы к покраске, в санузлах уложена плитка. Рабочие завершили устройство отмостки, отремонтировали кровлю, смонтированы инженерные системы.

В настоящее время строители завершают монтаж системы электроснабжения, устройство системы видеонаблюдения, укладывают напольную плитку в коридорах и кабинетах, монтируют подвесные потолки. Также на объекте ведется ремонт входных групп.

Завершить ремонт подрядчик по контракту должен в ноябре 2026 года.

- После сдачи объекта обновленная школа будет готова принять учеников, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.