Двоих орловцев задержали за кражу кожаной куртки из магазина

Фото из архива КП

Сотрудники магазина одежды заявили в полицию Орла о краже кожаной куртки стоимостью около 13 тысяч рублей, которую неизвестные вынесли из магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

После изучения записей камер видеонаблюдения торгового зала полицейские установили, что к краже причастны мужчина и женщина. Злоумышленники отвлекали продавца-консультанта, примеряя разные модели одежды и задавая вопросы.

- Женщина избавилась от защитной бирки на мужской кожаной куртке, после чего обратила внимание на себя, а ее подельник смог незаметно уйти,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемых нашли. Ими оказались жители Орловского округа - 46-летний мужчина и 39-летняя женщина. Похищенную куртку удалось изъять

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.