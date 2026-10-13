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НовостиПроисшествия13 октября 2026 14:06

В Орловской области сотрудница пункта выдачи маркетплейса похитила золото на 340 тысяч рублей

Женщина заказывала украшения, забирала их себе и оформляла фиктивный возврат
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Орле в полицию обратились представители пункта выдачи заказов маркетплейса. Они сообщили, что несколько продавцов золотых украшений, чьи изделия были доставлены в данный пункт, не получили денег за товары и не дождались их возврата.

- Общая сумма ущерба, подлежащая взысканию, составила порядка 340 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Владельцы пункта выдачи предположили, что к преступлению может быть причастна одна из сотрудниц ПВЗ - 35-летняя местная жительница.

Полицейские нашли подтверждение этой версии. Как выяснилось, женщина заказывала золотые украшения, забирала их себе без оплаты и оформляла возвраты. Золото орловчанка сбывала в ломбарды, а деньги тратила.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщина находится под подпиской о невыезде.