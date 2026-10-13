Орловцы на пьедестале: сборная региона взяла бронзу ЧР по силовому спорт

Сборная Орловской области по силовому спорту заняла третье общекомандное место на Чемпионате России

Силовой спорт уверенно шагает по Орловской области. Всего полтора года назад здесь появилась региональная федерация этого вида спорта — и уже сегодня орловские спортсмены входят в число сильнейших команд страны.

На завершившемся недавно чемпионате России по силовому спорту в Екатеринбурге соревновались более 30 команд со всей страны. В напряженной борьбе сборная Орловской области заняла почетное третье место.

– Очень приятно, что именно наш клуб «Система Комплекс» стал основной площадкой для подготовки сборной Орловской области по силовому спорту, которая смогла занять почетное третье место на чемпионате России, – подчеркнул Олег Владимирович Карпиков, меценат и Почетный гражданин Орла.

Ключевую роль в успехе команды сыграл фитнес-клуб «Система Комплекс». Здесь не только готовят чемпионов, но и формируют особый дух клуба.

Юлия Бычкова, генеральный директор клуба и главный секретарь Федерации силового спорта Орловской области, отметила важность занятий фитнесом в оздоровлении орловцев.

– Многие недооценивают фитнес-индустрию и считают ее просто данью моде. Но мы предпочитаем пропагандировать более высокие идеи. Для нас фитнес – это определенный образ жизни и мышления. Мы культивируем силу духа, целеустремленность, волю к победе, поддержку и уважение как к наставникам, так и к соперникам в спортивной борьбе, – поделилась Юлия Бычкова.

За прошедший год Федерация провела несколько крупных турниров регионального и окружного уровня. Организация соревнований получила высокую оценку как от спортсменов, так и от представителей власти.

С высоким достижением Орловской сборной спортсменов поздравил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он отметил, что спорт – это хороший способ развивать в себе лидерские качества, а также стремление быть первым в жизни, работе, досуге.

– Всего год назад мы с Олегом Владимировичем посещали спортивный комплекс и видели, как создаётся Федерация силового спорта, как она делает первые шаги. К настоящему времени у нас в Орле уже провели такие крупные турниры как чемпионат области и окружной чемпионат. Хотелось бы сказать, что спорт взращивает в человеке такое важное чувство как лидерство. Я поздравляю наших спортсменов, тренеров со столь выдающимся выступлением на первом Чемпионате России по силовому спорту, – произнес спикер облсовета.

Как сообщил председатель региональной федерации и главный тренер сборной Михаил Алехин, Федерация была создана сразу после признания силового спорта официальным видом Министерством спорта РФ.

– За прошлый сезон были проведены областные и окружные чемпионаты, а затем команда успешно выступила на всероссийском уровне. Отдельно хочу поблагодарить за возможность основательно подготовиться фитнес-клуб «Система Комплекс», лично Олега Владимировича Карповика и Юлию Алексеевну Бычкову, – отметил глава Орловской федерации силового спорта.

Особое внимание, по словам Михаила Алехина, уделяется развитию детского спорта. На недавних первенствах трое юных атлетов из Орловской области – девочка 10 лет и два мальчика (11 и 14 лет) – завоевали золотые медали.

Екатерина Назарова, старший тренер Федерации и чемпионка России в своей дисциплине, рассказала о развитии массового направления во Мценском районе.

– Изначально мы занимались подготовкой спортсменов к сдаче норм ГТО, поскольку не каждый человек, пришедший в зал, может выступать на официальных стартах. Поэтому мы придумали такую задачу, как подготовка к нормативам, ведь к ним тоже нужно серьезно готовиться. Далее мы заметили готовность наших спортсменок развиваться дальше – и у нас началась официальная соревновательная деятельность, – поделилась тренер.

Сегодня силовой спорт в Орловской области продолжает активно развиваться: открываются новые секции, проводятся масштабные турниры, растет количество участников. Этот вид спорта становится все более популярным среди жителей всех возрастов.