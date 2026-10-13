Орловцы на пьедестале: сборная региона взяла бронзу ЧР по силовому спорт

Силовой спорт уверенно шагает по Орловской области. Всего полтора года назад здесь появилась региональная федерация этого вида спорта — и уже сегодня орловские спортсмены входят в число сильнейших команд страны.
На завершившемся недавно чемпионате России по силовому спорту в Екатеринбурге соревновались более 30 команд со всей страны. В напряженной борьбе сборная Орловской области заняла почетное третье место.
– Очень приятно, что именно наш клуб «Система Комплекс» стал основной площадкой для подготовки сборной Орловской области по силовому спорту, которая смогла занять почетное третье место на чемпионате России, – подчеркнул Олег Владимирович Карпиков, меценат и Почетный гражданин Орла.
Ключевую роль в успехе команды сыграл фитнес-клуб «Система Комплекс». Здесь не только готовят чемпионов, но и формируют особый дух клуба.
Юлия Бычкова, генеральный директор клуба и главный секретарь Федерации силового спорта Орловской области, отметила важность занятий фитнесом в оздоровлении орловцев.
– Многие недооценивают фитнес-индустрию и считают ее просто данью моде. Но мы предпочитаем пропагандировать более высокие идеи. Для нас фитнес – это определенный образ жизни и мышления. Мы культивируем силу духа, целеустремленность, волю к победе, поддержку и уважение как к наставникам, так и к соперникам в спортивной борьбе, – поделилась Юлия Бычкова.
За прошедший год Федерация провела несколько крупных турниров регионального и окружного уровня. Организация соревнований получила высокую оценку как от спортсменов, так и от представителей власти.
С высоким достижением Орловской сборной спортсменов поздравил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он отметил, что спорт – это хороший способ развивать в себе лидерские качества, а также стремление быть первым в жизни, работе, досуге.
– Всего год назад мы с Олегом Владимировичем посещали спортивный комплекс и видели, как создаётся Федерация силового спорта, как она делает первые шаги. К настоящему времени у нас в Орле уже провели такие крупные турниры как чемпионат области и окружной чемпионат. Хотелось бы сказать, что спорт взращивает в человеке такое важное чувство как лидерство. Я поздравляю наших спортсменов, тренеров со столь выдающимся выступлением на первом Чемпионате России по силовому спорту, – произнес спикер облсовета.
Как сообщил председатель региональной федерации и главный тренер сборной Михаил Алехин, Федерация была создана сразу после признания силового спорта официальным видом Министерством спорта РФ.
– За прошлый сезон были проведены областные и окружные чемпионаты, а затем команда успешно выступила на всероссийском уровне. Отдельно хочу поблагодарить за возможность основательно подготовиться фитнес-клуб «Система Комплекс», лично Олега Владимировича Карповика и Юлию Алексеевну Бычкову, – отметил глава Орловской федерации силового спорта.
Особое внимание, по словам Михаила Алехина, уделяется развитию детского спорта. На недавних первенствах трое юных атлетов из Орловской области – девочка 10 лет и два мальчика (11 и 14 лет) – завоевали золотые медали.
Екатерина Назарова, старший тренер Федерации и чемпионка России в своей дисциплине, рассказала о развитии массового направления во Мценском районе.
– Изначально мы занимались подготовкой спортсменов к сдаче норм ГТО, поскольку не каждый человек, пришедший в зал, может выступать на официальных стартах. Поэтому мы придумали такую задачу, как подготовка к нормативам, ведь к ним тоже нужно серьезно готовиться. Далее мы заметили готовность наших спортсменок развиваться дальше – и у нас началась официальная соревновательная деятельность, – поделилась тренер.
Сегодня силовой спорт в Орловской области продолжает активно развиваться: открываются новые секции, проводятся масштабные турниры, растет количество участников. Этот вид спорта становится все более популярным среди жителей всех возрастов.