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НовостиПроисшествия13 октября 2026 12:04

В Ливенском районе не смогли разъехаться две иномарки

46-летняя женщина попала в больницу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Ливенском районе 46-летняя женщина получила травмы при столкновении двух иномарок. Авария произошла днем 12 октября на улице Ассовиахим в деревне Росстани.

39-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц А180» двигался от пгт. Долгое в сторону города Ливны. Он выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен, и столкнулся с автомобилем «SSANG YONG Корандо», за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир (женщина 1980 года рождения) транспортного средства «SSANG YONG», госпитализирована, - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.