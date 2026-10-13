В Ливенском районе не смогли разъехаться две иномарки

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Ливенском районе 46-летняя женщина получила травмы при столкновении двух иномарок. Авария произошла днем 12 октября на улице Ассовиахим в деревне Росстани.

39-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц А180» двигался от пгт. Долгое в сторону города Ливны. Он выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен, и столкнулся с автомобилем «SSANG YONG Корандо», за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир (женщина 1980 года рождения) транспортного средства «SSANG YONG», госпитализирована, - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.