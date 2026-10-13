Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 октября 2026 10:57

Жительница Орла жестоко избила знакомого ногами, бутылкой и дверцей от тумбочки

Мужчина скончался в больнице
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственный отдел по Железнодорожному району города Орла СК России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По предварительным данным, вечером 3 октября нетрезвая обвиняемая находилась у себя дома вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора на бытовой почве, во время которой хозяйка бросилась избивать потерпевшего.

- Женщина нанесла потерпевшему удары руками, ногами, стеклянной бутылкой и дверцей от тумбочки в область головы и туловища, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время женщина помещена под домашний арест.