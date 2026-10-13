Жительница Орла жестоко избила знакомого ногами, бутылкой и дверцей от тумбочки

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственный отдел по Железнодорожному району города Орла СК России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По предварительным данным, вечером 3 октября нетрезвая обвиняемая находилась у себя дома вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора на бытовой почве, во время которой хозяйка бросилась избивать потерпевшего.

- Женщина нанесла потерпевшему удары руками, ногами, стеклянной бутылкой и дверцей от тумбочки в область головы и туловища, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время женщина помещена под домашний арест.