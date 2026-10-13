В Орловской области на трассе не смогли разъехаться две иномарки

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области 34-летняя женщина пострадала при столкновении двух иномарок. ДТП произошло днем 12 октября.

22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», выезжая со второстепенной дороги на трассу Змиевка - Глазуновка - Тросна со стороны деревни Ловчиково в направлении поселка Глазуновка, не пропустил «КИА СЕРАТО», которым управлял 39-летний водитель.

- В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир (женщина 1992 года рождения) автомобиля «КИА СЕРАТО», - сообщает Управление Госавтоинспекции Орловской области.

После осмотра пострадавшую отпустили домой.