В Орловской области осудили двоих мужчин, обокравших пенсионерку под видом сотрудником пенсионного фонда

Фото из архива КП

Ливенским районным судом вынесен приговор двоим жителям Смоленской области. Они признаны виновными в краже денег у пенсионерки.

В июне 2025 года подсудимые пришли к местной жительнице и, представившись сотрудниками пенсионного фонда, сообщили о якобы проводимой денежной реформе. Они потребовали, чтобы женщина написала заявление о замене старых купюр на новые.

Пенсионерка впустила злоумышленников в квартиру, а те попросили предоставить имеющиеся у нее сбережения для пересчета.

- Воспользовавшись тем, что женщина вышла в другую комнату, сообщники похитили ее деньги в общей сумме 495 тысяч рублей, - рассказали в Ливенской межрайонной прокуратуре.

Мужчин приговорили одного - к 4 годам 6 месяцам, второго - 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев и 2 года.