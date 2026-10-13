В Орловском округе пожарные спасли дом от огня

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском округе пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом. Возгорание в пристройке произошло днем 12 октября в деревне Некрасовка.

Когда пожарные прибыли на место, существовала угроза распространения огня на жилье, однако огнеборцам удалось остановить пламя.

- В результате пожара огнем уничтожена пристройка на 12 квадратных метров, сотрудники МЧС России не дали огню распространиться и спасли жилые помещения дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Уточняется, что на месте работали 12 сотрудников МЧС России на трех единицах спецтехники. Кроме того, активное участие в ликвидации возгорания принимали соседи.

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки.