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НовостиОбщество12 октября 2026 15:00

В Орловской области разоблачили фейк о введении дополнительных коммунальных платежей

В правительстве региона заверили, что распространяемый документ - грубая подделка
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

В Орловской области распространяется фейковый указ губернатора о введении дополнительных коммунальных платежей. Фальшивку разоблачили в пресс-службе правительства региона.

По данным ведомства, на электронную почту региональных СМИ региона пришел поддельный указ о введении дополнительных коммунальных платежей якобы в связи с износом инженерных сетей. Однако данные сведения не являются достоверными.

- Департамент информационно аналитической работы Орловской области официально подтвердил: такого указа не было, - рассказали в региональном руководстве.

Более того, поддельный документ в заголовке именуется «указом», а в отдельных пунктах - «постановлением», что уже говорит о фейке.

Правительство Орловской области в очередной раз призвало жителей быть бдительными и доверять только достоверным источникам информации.