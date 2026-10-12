В Орловской области разоблачили фейк о введении дополнительных коммунальных платежей

В Орловской области распространяется фейковый указ губернатора о введении дополнительных коммунальных платежей. Фальшивку разоблачили в пресс-службе правительства региона.
По данным ведомства, на электронную почту региональных СМИ региона пришел поддельный указ о введении дополнительных коммунальных платежей якобы в связи с износом инженерных сетей. Однако данные сведения не являются достоверными.
- Департамент информационно аналитической работы Орловской области официально подтвердил: такого указа не было, - рассказали в региональном руководстве.
Более того, поддельный документ в заголовке именуется «указом», а в отдельных пунктах - «постановлением», что уже говорит о фейке.
Правительство Орловской области в очередной раз призвало жителей быть бдительными и доверять только достоверным источникам информации.