Двоих жителей Орла будут судить за покушения на сбыт наркотиков

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Орла. Они обвиняются в пяти покушениях на незаконный сбыт наркотиков.

Знакомый обвиняемых, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неоднократно покупал у неустановленных лиц в Орле крупные партии наркотиков. Зимой 2024 года он передавал запрещенные вещества фигурантам, которые на тот момент были несовершеннолетними. Подростки помещали наркотики в тайники для дальнейшего сбыта.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел эти факты были установлены, наркотическое средство изъято, преступный умысел на сбыт до конца доведен не был, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

На данный момент предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.