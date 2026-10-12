В Орловской области «Нива» выскочила с трассы в кювет

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области легковушка вылетела в кювет на трассе, водитель пострадал. Авария зафиксирована днем 11 октября на дороге Тросна - Калиновка.

- Водитель 1974 года рождения, управляя транспортным средством «Лада 212140», двигаясь со стороны города Железногорск в направлении автодороги М-2 Крым допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в правый кювет, - рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу.