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НовостиОбщество12 октября 2026 10:00

Орловская область заготовила 133 тысяч кубометров пескосоляной смеси для обработки дорог зимой

К 1 ноября запасы планируется сформировать на 100%
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

Орловская область получила из Москвы 20 единиц спецтехники для зимнего содержания дорог. Об этом рассказали в правительстве региона.

Машины направлены в Мценск, Ливны и другие населенные пункты. Кроме того, регион закупил новое оборудование и технику. Два «Камаза» были переоборудованы в комбинированные дорожные машины. В Орле для содержания дорог будут задействованы до 87 единиц техники.

- Для содержания региональных дорог уже заготовили 133 тысяч кубометров пескосоляной смеси - это 80% от нужного объема, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

На данный момент Мценск и Ливны полностью готовы к зиме. А вот в Глазуновском районе и Орловском округе отмечается отставание по заготовке смеси. Планируется, что к 1 ноября запасы будут сформированы на 100%.