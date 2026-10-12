Орловская область заготовила 133 тысяч кубометров пескосоляной смеси для обработки дорог зимой

Фото правительства Орловской области

Орловская область получила из Москвы 20 единиц спецтехники для зимнего содержания дорог. Об этом рассказали в правительстве региона.

Машины направлены в Мценск, Ливны и другие населенные пункты. Кроме того, регион закупил новое оборудование и технику. Два «Камаза» были переоборудованы в комбинированные дорожные машины. В Орле для содержания дорог будут задействованы до 87 единиц техники.

- Для содержания региональных дорог уже заготовили 133 тысяч кубометров пескосоляной смеси - это 80% от нужного объема, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

На данный момент Мценск и Ливны полностью готовы к зиме. А вот в Глазуновском районе и Орловском округе отмечается отставание по заготовке смеси. Планируется, что к 1 ноября запасы будут сформированы на 100%.