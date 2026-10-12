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НовостиПроисшествия12 октября 2026 8:25

В Орле учеников школы эвакуировали из-за пожара в соседнем здании

На улице Карачевской загорелся расселенный дом
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Карачевской произошло возгорание расселенного дома. Из-за пожара была организована эвакуация находящейся рядом школы. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 11.00 12 октября. Когда огнеборцы прибыли на место, постройка горела открытым пламенем.

- Рядом находится школа №2. Персонал организовал эвакуацию детей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники нескольких пожарных частей Орла. Пожар локализован, опасности для школы нет.