В Орле учеников школы эвакуировали из-за пожара в соседнем здании

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Карачевской произошло возгорание расселенного дома. Из-за пожара была организована эвакуация находящейся рядом школы. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 11.00 12 октября. Когда огнеборцы прибыли на место, постройка горела открытым пламенем.

- Рядом находится школа №2. Персонал организовал эвакуацию детей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники нескольких пожарных частей Орла. Пожар локализован, опасности для школы нет.