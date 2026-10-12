В Должанском районе ведется капитальный ремонт Никольской школы

Фото правительства Орловской области

В Должанском районе продолжается капитальный ремонт Никольской школы по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом рассказали в правительстве региона.

На данный момент строители демонтировали старые инженерные сети и полы. Кроме того, в здании полностью заменена кровля. Рабочие монтируют систему электроснабжения, штукатурят стены и занимаются устройством бетонного основания полов.

- Подрядчику предстоит заменить окна, смонтировать все инженерные сети, а также установить системы пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Также в школе проведут отделку помещений, коридоров и санузлов, утеплят и оштукатурят фасад, отремонтируют входные группы.