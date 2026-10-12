В Орле иномарка сбила девочку на пешеходном переходе

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орле иномарка сбила 15-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 11 октября на улице Ливенской.

- Водитель 1996 года рождения, управлял личным транспортным средством «Форд Фокус», двигался по улице Ливенская со стороны улицы 1-я Курская в направлении улицы Ростовская и в районе дома №33 по улице Ливенская допустил наезд на пешехода 2011 года рождения, - рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы и на бригадой скорой помощи была доставлена в НКМЦ им. З.И. Круглой.