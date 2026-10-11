Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области УАЗ вылетел с дороги и перевернулся. Инцидент произошел утром 10 октября на трассе Змиевка - Глазуновка - Тросна.

24-летний водитель ехал со стороны поселка Глазуновка в сторону поселка Змиевка.

- Допустил съезд с дороги в результате чего водитель 2002 года рождения получил телесные повреждения, пассажир 2003 года рождения, пассажир 2002 года рождения и пассажир 1983 года рождения получили телесные повреждения, - прокомментировали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.