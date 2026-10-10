В Орловской области после проверок Роспотребнадзора уничтожено более 1,5 тысяч пачек сигарет

Фото управления Роспотребнадзора по Орловской области

В 2026 году управление Роспотребнадзора по Орловской области провело 42 проверки табачной продукции. При этом около половины исследованных товаров оказались забракованы ведомством.

- По результатам контрольных (надзорных) мероприятий арестовано 675 пачек табачной и никотинсодержащей продукции, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что в отношении виновных лиц составлено

73 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн рублей. Более 1,5 тысячи пачек сигарет по решению суда было конфисковано и уничтожено.