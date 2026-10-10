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НовостиОбщество10 октября 2026 14:52

В Орловской области после проверок Роспотребнадзора уничтожено более 1,5 тысяч пачек сигарет

Проверку ведомства не прошла почти половина табачной продукции
Марина МАКОВЛЕВА
Фото управления Роспотребнадзора по Орловской области

Фото управления Роспотребнадзора по Орловской области

В 2026 году управление Роспотребнадзора по Орловской области провело 42 проверки табачной продукции. При этом около половины исследованных товаров оказались забракованы ведомством.

- По результатам контрольных (надзорных) мероприятий арестовано 675 пачек табачной и никотинсодержащей продукции, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что в отношении виновных лиц составлено

73 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн рублей. Более 1,5 тысячи пачек сигарет по решению суда было конфисковано и уничтожено.