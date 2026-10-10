Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 октября 2026 12:12

В Орле из-за коммунальной аварии рухнул потолок одной из квартир

Прокуратура выясняет, по чьей вине произошел потоп в многоэтажке
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

В Орле прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в одном из домов областного центра. В квартире здания обрушился потолок.

- Произошло залитие квартиры в доме № 5/9 в переулке. Воскресенский города Орла, что привело к частичному обрушению штукатурного потолочного покрытия в одной из комнат, - рассказали в пресс-службе прокуратуре Орловской области.

В настоящее время по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Действиям управляющей компании и лиц, отвечающих за содержащее общего имущества многоквартирного дома, будет дана правовая оценка.