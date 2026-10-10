В Орловской области обломки сбитого БПЛА упали на электроподстанцию

Фото из архива КП

В ночь на 10 октября над Орловской областью сбили 13 вражеских БПЛА. Повреждена электроподстанция. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

- Повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе. В непосредственной близости от падения частей БПЛА находится православный храм и больница, - отметил глава Орловской области.

Жители не пострадали, однако часть домовладений в населенных пунктах муниципалитета оказалась обесточена.

В настоящее время на местах происшествия организованы восстановительные работы, работают сотрудники специальных и экстренных служб.