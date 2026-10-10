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НовостиПолитика10 октября 2026 8:55

В Орловской области обломки сбитого БПЛА упали на электроподстанцию

Над регионом за ночь уничтожено 13 вражеских беспилотников
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В ночь на 10 октября над Орловской областью сбили 13 вражеских БПЛА. Повреждена электроподстанция. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

- Повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе. В непосредственной близости от падения частей БПЛА находится православный храм и больница, - отметил глава Орловской области.

Жители не пострадали, однако часть домовладений в населенных пунктах муниципалитета оказалась обесточена.

В настоящее время на местах происшествия организованы восстановительные работы, работают сотрудники специальных и экстренных служб.