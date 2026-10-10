В Орловской области сгорели крыша дома и дача

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области произошло два пожала в жилых помещениях. Вечером 9 октября в ведомство поступило сообщение о возгорании в строящемся частном доме в деревне Лесная Орловского округа.

Когда огнеборцы прибыли на место, им пришлось столкнуться с непростой ситуацией из-за сильного ветра.

- Из-за сильных порывов ветра существовала угроза распространения огня на соседнюю постройку, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате в здании сгорела и обрушилась кровля. К счастью, при этом никто не пострадал.

Утром 10 октября поступила информация о возгорании в дачном доме в деревне Аниканово Мценского района. В результате пожара домик выгорел изнутри.