Орловцу, взявшему займ под воздействием злоумышленника, вернут деньги

Фото пресс-службы Орловского областного суда

Ливенская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах жителя региона, требуя признать его кредитный договор недействительным.

В августе 2024 года орловец М., разговаривая с незнакомцем и действуя по его указанию, передал свой мобильный телефон приятелю. Тот под руководством незнакомца через мобильный банк оформил на имя владельца телефона кредит на сумму 116 тысяч рублей и перевел деньги на свой счет, а затем - на счет неустановленного лица.

- Суд установил указанные обстоятельства и пришел к выводу, что М. заключил кредитный договор под влиянием обмана и злоупотребления доверием, - прокомментировали в пресс-службе Орловского областного суда.

В связи с этим суд удовлетворил требования прокуратуры и признал кредитный договор недействительным, взыскав с банка в пользу орловца 90 тысяч рублей, которые он успел выплатить по кредиту.

Ответчик обжаловал решение суда в апелляции, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение районного суда без изменения.