В Орловской области адвоката осудили за покушение на мошенничество

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Суд признал доказательства, собранные следственными органами СК России по Орловской области, достаточными для вынесения приговора адвокату адвокатской палаты региона. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

В период предварительного следствия по уголовному делу фигурант получил от доверителей подзащитного 60 тысяч рублей за юридическую помощь, но не сообщил об этом следователю, расследующему уголовное дело.

При этом в январе 2026 года он представил следователю заявление, требуя выплатить ему вознаграждения в более свыше 37 тысяч рублей из федерального бюджета за участие в уголовном деле по назначению следователя. Преступная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

- Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Также мужчина лишен права заниматься адвокатской деятельностью в течение 1,5 лет.