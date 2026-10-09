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НовостиПроисшествия9 октября 2026 13:00

В Орле фирму оштрафовали на 12 млн рублей за подкуп должностного лица

Руководитель организации платил за быстрое оформление разрешений на перевозку грузов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Советского района Орла выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, допущенные в 2020-2022 годах.

- Генеральный директор ООО «Негабарит 46» передавал взятки на общую сумму свыше 10,1 млн рублей должностному лицу дорожной организации, - сообщает ведомство.

Руководитель фирмы планировал добиться таким способом быстрого и беспрепятственного оформления разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования.

В отношении юридического лица прокуратурой было возбуждено производство по делу об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Суд признал юридическое лицо виновным оштрафовал на 12 млн рублей.

Уточняется, что приговор в отношении взяткополучателя был вынесен ранее.